МЗС України засудило затримання в Криму чотирьох кримськотатарських жінок

16 жовтня 2025, 21:33
Фото: з вільного доступу
Уранці 15 жовтня в окупованому Криму росіяни провели серію обшуків у домівках кримських татар у Бахчисарайському районі та в селах, що адміністративно належать до Севастополя.
Міністерство закордонних справ України засудило затримання кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму та закликало міжнародну спільноту вимагати їхнього негайного звільнення.
 
Про затримання жінок у Криму напередодні повідомили рух "Кримська солідарність" та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
 
Як пише "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода"), серед затриманих жінок:
 
  • Есма Німетулаєва — кондитерка, мати п’ятьох неповнолітніх дочок, яка проживає у Бахчисараї. Вона — дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва, якого заарештували у 2023 році у справі Хізб ут-Тахрір.
  • Ельвіза Алієва, яка родом із села Долинне Бахчисарайського району. Працювала касиркою в пекарні в Сімферополі, зараз навчається на четвертому курсі за спеціальністю "Менеджмент".
  • Насіба Саїдова — донька відомого в Криму імама, закінчує останній курс коледжу за педагогічною спеціальністю та працює з ясельною групою в дитсадку в селі Холмівка (Бахчисарайський район).
  • Февзіє Османова, яка проживає в селі Орлівка Севастопольського району і працює в магазині.
 
Їх усіх вивезли до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Усім учасницям справи, крім Есми Німетулаєвої, немає і 22 років.
 
73-річна мати затриманої Німетулаєвої Аліє Бекірова розповіла "Кримській солідарності", що з обшуком до них додому прийшли о четвертій годині ранку. Постанову про обшук родині не показали.
 
Після того як окупанти затримали її доньку, вони сказали Аліє оформити опіку над двома доньками Есми та заявили, що в іншому разі дітей у неї заберуть.
 
"Потім я кажу: “Чому ви так робите? При живих батьках робите дітей сиротами. Що батьки поганого зробили? Вони сповідують свою релігію, яке ви маєте право так поводитися з нами“. У відповідь усі промовчали, ніхто й слова не сказав", — розповіла Аліє Бекірова.
 
Згодом силовики повторили, щоб жінка оформила опіку, після чого їй стало зле.
 
"Есма дала мені таблетку, дітей заспокоїли, дочка сильно ридала. Есма сказала молодшій дочці, що йде підписувати документи й повернеться. Більше молодша не плакала", — додала літня кримська татарка.
 
Водночас мати чоловіка Есми Німетулаєвої Хатіє Німетулаєва наголосила, що під час обшуків російські силовики нічого не знайшли.
КримМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

