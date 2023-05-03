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На Банковій назвали удар безпілотників по кремлю "нагнітанням ситуації" росією перед 9 травня

03 травня 2023, 17:28
На Банковій назвали удар безпілотників по кремлю
Київ не має інформації про можливі нічні атаки безпілотників на кремль.

Українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в коментарі BBC.

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", – пояснив Никифоров.

Нагадаємо, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента владіміра путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

Кремльбезпілотникивійна в Україніросія окупантиатака дронів

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