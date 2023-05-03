На Банковій назвали удар безпілотників по кремлю "нагнітанням ситуації" росією перед 9 травня
Українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в коментарі BBC.
"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", – пояснив Никифоров.
Нагадаємо, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента владіміра путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.