На ЧАЕС запустили завод з переробки рідких радіоактивних відходів

На Чорнобильській атомній електростанції почав працювати завод з переробки рідких радіоактивних відходів.

Рідкі відходи на цьому заводі проходять цементування. На виході виходять тверді відходи у вигляді цементного компаунда, які упаковуються в 200-літрові бочки, які потім у залізобетонних контейнерах перевозять до місця тривалого зберігання, повідомляє LB.ua.

Завод було побудовано ще декілька років тому, але через набуття чинності в 2014 році нових будівельних норм і правил знадобилася корекція проєкту. Були проведені додаткові заходи щодо протипожежної безпеки, захисту від блискавок, утеплення. Також були встановлені автономні електрокотли і парогенератор для розпарювання радіоактивних відходів.

У березні 2018 року ЧАЕС отримала сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції, який підтвердив завершення будівництва об'єкта.

У 2018-2019 роках відбувався пошук лужного цементу, необхідного за технологією. 4 липня 2019 року перша партія такого цементу виробництва компанії "Дніпроцемент" надійшла на ЧАЕС, а 8 липня технологічну лінію заводу було запущено.

За тиждень роботи на заводі підготували 34 упаковки готового продукту (для порівняння: в період після завершення будівництва і до 2018 року було випущено 63 упаковки РАВ), який через 28 діб витримки буде вивезений на поховання в приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів.

Голова Держагентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук заявив, що поступово завод повинен вийти на переробку 42 упаковок-бочок на добу. Якщо завод працюватиме без перебоїв, це становитиме 10,5 тисячі упаковок на рік.

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів збудовано за гроші з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР. Підприємство буде переробляти відходи тільки об'єктів Чорнобильської АЕС і не призначений для поводження з рідкими РАВ інших ядерних об'єктів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль необхідно показати науковцям, екологам, історикам та туристам всього світу.