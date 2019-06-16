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На Евересті встановили метеостанцію на рекордній висоті 8430 метрів

Від 16 квітня біологи проводили спостереження за тваринами і рослинами, а також зібрали зразки ґрунту і озерної води, досліджували наявність у них живих організмів
Міжнародна наукова експедиція Національного географічного товариства і непальського Університету Трібхувана встановила на Евересті п'ять метеостанцій. Одну з них - на рекордній висоті 8430 метрів.
На Евересті встановили метеостанцію на рекордній висоті 8430 метрів Еверест. Фото: hitech-news.ru

До цього найбільш високогірна метеостанція перебувала на висоті вісім тисяч метрів (Еверест), повідомляє "Громадське".

Крім того, учасники експедиції досліджували екосистеми Евересту, щоб зрозуміти, як на них впливає зміна клімату. Від 16 квітня біологи проводили спостереження за тваринами і рослинами, а також зібрали зразки ґрунту і озерної води, досліджували наявність у них живих організмів. Під час спостережень вони виявили на рекордній висоті два види комах - багатоніжку на 5,5 тис. метрів і волохокрильця - на 5,6 тис. метрів.

Також вчені взяли проби із найвищого льодовика планети, розташованого на висоті 8020 метрів, а також зразки снігу і води льодовикових озер, у тому числі проби на мікропластик.

Метеорологи встановили на Евересті п’ять метеостанцій. Дві з них - на висоті 7945 і 8430 метрів. Кожна станція фіксуватиме температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру. Всі дані будуть доступні дослідникам, альпіністам і широкій публіці практично в реальному часі.

Нагадаємо, що влада Непалу відправить на найвищу гору світу Еверест експедицію альпіністів, які мають визначити точну висоту гори і покласти край суперечкам щодо цього питання.

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16 06 2019 18:19
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