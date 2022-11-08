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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
11 08 2022 10:30

Світлини двох найбільших водоспадів на Землі показала астронавтка ESA

Два найбільші водоспади у світі, чудові пам’ятки на Землі, які видно навіть із космосу
Італійська астронавтка Європейського космічного агентства (ESA) Саманта Крістофоретті зробила з космосі фотографії двох найбільших у світі водоспадів - Вікторії та Ніагари.
Світлини двох найбільших водоспадів на Землі показала астронавтка ESA Фото: Твіттер Samantha Cristoforetti
Про це вона повідомила у Твіттері.
 
"Два найбільші водоспади у світі, чудові пам’ятки на Землі, які видно навіть із космосу. Ви їх бачите? Ніагарський водоспад. Водоспад Вікторія", - написала Крістофоретті.
 
Фото: Твіттер  Samantha Cristoforetti
 
Ніагарський водоспад— комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Максимальна висота Ніагарського водоспаду — 57 м, максимальна ширина — 790 м.
 
Водоспад Вікторія — водоспад на річці Замбезі у Південній Африці. Розташований на кордоні Замбії і Зімбабве. Середня ширина водоспаду — приблизно 1707 метрів, максимальна — може сягати 1950 метрів, висота — 108 метрів.
 
Як повідомлялося, американський астронавт Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Шейн Кімбросфотографував італійську столицю Рим та Ватикан ввечері з Міжнародної космічної станції (МКС).
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