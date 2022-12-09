На Київщині захворюваність на COVID-19 зросла більше ніж на 40% за тиждень

На території України далі зростає захворюваність на коронавірус. Так, у Київській області впродовж минулого тижня виявили 864 випадки захворювання на COVID-19. Ця кількість на 42,3% перевищує показники за попередній аналогічний період – з 29 серпня по 4 вересня.

Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram.

Станом на понеділок, 12 вересня, на Київщині госпіталізовано 195 хворих, з яких 172 мають підтверджений діагноз, а 23 перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Водночас, у Київській області зростає і кількість нових щеплень. Протягом останнього тижня вакцинувалися 6 225 людей, що на 800 осіб більше від попереднього.

У ОВА нагадали, що для отримання щеплення людина має звернутися по скерування до сімейного лікаря.

Наразі на Київщині працюють 25 центрів масової вакцинації і 180 пунктів для щеплень. Крім того, функціонують 20 мобільних бригад з вакцинації.

Раніше повідомлялось, що у ВООЗ занепокоєні ризиком поширення COVID-19 та поліомієліту в Україні.