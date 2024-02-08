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ПОЛІТИКА

Британія утилізує апарати для інтенсивної терапії COVID, незважаючи на пропозицію відправити їх Україні – FT

08 лютого 2024, 14:16
Британія утилізує апарати для інтенсивної терапії COVID, незважаючи на пропозицію відправити їх Україні – FT
Молекула коронавіруса
Часу залишилося мало.

Наступного місяця уряд Великої Британії має утилізувати залишки реанімаційного обладнання, яке залишилося після пандемії коронавірусу, незважаючи на прохання надіслати 2 000 дихальних апаратів в Україну. Наразі посадовці чекають відповіді від українського Міністерства охорони здоров’я.

Стратегічний резерв обладнання включає 6 682 дихальні апарати Ventura, які мають бути розібрані та перероблені до 1 квітня, підтвердили урядовці у коментарі Financial Times.

Американська благодійна організація Afya Foundation, яка займається розповсюдженням якісного медичного обладнання по всьому світу, заявила, що українські лікарні відчайдушно потребують додаткового медичного обладнання, і вона готова відправити їх в країну.

Однак Міністерство охорони здоров'я Великої Британії спершу вимагає підтвердження від МОЗ України, що воно прийме апарати без сертифікації CE, яка підтверджує їх відповідність директивам ЄС. Оскільки дихальні апарати CPAP розроблялися в рамках екстреного державного контракту, вони не отримали знак якості.

"Буде нерозумно просто знищити всі ці апарати, коли вони чудово працюють. Якщо вони допоможуть людям в Україні, ми не повинні зупинятися", − сказала професорка Ребекка Шиплі, яка очолювала команду, що розробила прилади.

Представник українського посольства сказав, що країна відчайдушно потребує медичного обладнання і приймає будь-яку можливу допомогу, незважаючи на бюрократію.

"Ми терпляче чекаємо, але час спливає. Просто сподіваємося, що хтось у Міністерстві охорони здоров'я України зможе відповісти цей лист, але цього може і не статися. Вони і так перевантажені роботою, враховуючи війну", − сказала програмна директорка Afya Foundation Гізер Кларк.

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