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ПОЛІТИКА

Менше половини 900 млн фунтів було витрачено Британією з коштів, спрямованих на фонд підтримки України

20 квітня 2024, 10:29
Менше половини 900 млн фунтів було витрачено Британією з коштів, спрямованих на фонд підтримки України
Посадовці визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року.

Міністерство оборони Великої Британії не використало більше половини міжнародного військового фонду для України у розмірі 900 мільйонів фунтів (понад 1 млрд євро) через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, з 900 млн фунтів, що пожертвували уряди дев'яти країн за останні два роки, де 500 млн фунтів надійшли від Великої Британії, лише 404 млн фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

Посадовці визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року.

За словами представників Міноборони, затримки виникла через необхідність оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.

Міжнародний фонд підтримки України створили у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для Києва після широкомасштабного вторгнення рф в лютому того ж року.

Він був задуманий як "гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії", яким керує британське міністерство оборони від імені виконавчої групи, що складається з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Виділити гроші зобов'язались Данія (133 млн фунтів), Ісландія (3 млн фунтів), Литва (5 млн фунтів), Нідерланди (110 млн фунтів), Норвегія (119 млн фунтів), Швеція (26 млн фунтів), Австралія (26 млн фунтів) та Нова Зеландія (4 млн фунтів).

Нещодавно уряд Великої Британії виділив понад $180 мільйонів (майже £150 млн) на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових атак росії.

Британіядопомога Українівійна

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