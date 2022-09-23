На Львівщину релокувалися понад 200 підприємств, на Закарпаття - 500, на Буковину - 100 – Банкова

У Львівську область за програмою релокації бізнесу переїхали понад 200 підприємств, 144 з них уже працюють.

Як передає Укрінформ, про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

"Економіка має працювати! Ми докладаємо багато зусиль, щоб український бізнес відчував максимум підтримки від влади. Один з напрямків роботи – це релокація підприємств у західні регіони", – зауважив він.

За даними Тимошенка, більшість релокованих у Львівську область компаній становлять виробництва в галузі легкої та харчової промисловості, машинобудування й металообробки.

Під час візиту в область представник ОП разом з очільником Львівської обласної військової адміністрації відвідав два релоковані підприємства – "Матролюкс" та одну з філій "Пожмашина".

"Промислова компанія "Пожмашина" – сучасне підприємство, яке є єдиним виробником великої спеціалізованої протипожежної техніки в Україні. Раніше виробництво було розташоване на Чернігівщині", – зазначив Тимошенко.

За його інформацією, евакуювати вдалося третину заводу. Тепер у Львівській області планується розгорнути виробництво сільськогосподарської техніки та збірку пожежних машин.

Релокована компанія "Матролюкс" займалася виготовленням ортопедичних матраців. За даними Тимошенка, загалом підприємство планує створити близько 200 робочих місць. Компанія релокувалася з Дніпра. Після закінчення бойових дій "Матролюкс" планує зберегти виробництво у Львові.

"Це важливі приклади того, як можна зберегти український бізнес і навіть розвивати його у таких надважких для економіки умовах. Ми маємо працювати, країна має працювати для того, щоб перемогти. Дякую всім бізнесам, які працюють", – наголосив представник ОП.

Як повідомлялося, в Україні діє державна програма з релокації виробництв. Підприємства, які розташовані в зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні потужностей на захід України.

Зокрема, у Закарпатську область станом на вересень релокувалися вже близько 500 приватних підприємців і компаній, 300 з них відновили свою роботу.

У Чернівецьку область за програмою релокації бізнесу переїхали понад 100 підприємств.