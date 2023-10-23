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ПОЛІТИКА

У саміті Кримської платформи візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу

23 жовтня 2023, 12:29
У саміті Кримської платформи візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу
Джерело: flickr
Цього року вже вдруге відбудеться Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів.

У другому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Чеській Республіці, візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

"24 жовтня Чеська Республіка прийматиме Другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, участь у якому візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу. Головуватимуть на Саміті Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Спікерка Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова", – зазначили у заяві

Повідомляється, що в межах візиту передбачено низку двосторонніх зустрічей голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, зокрема, з президентом Чехії Петром Павелом, спікеркою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, президентом Сенату Парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом і керівниками парламентів країн-партнерів.

У ВР наголосили, що цього року вже вдруге відбудеться Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів.

Парламентський вимір має на меті консолідувати міжнародні зусилля у питанні допомоги Україні й підтримки у відновленні суверенітету та територіальної цілісності, привернути увагу до питання незаконної окупації Криму та шляхів деокупації всієї території України.

Важливий аспект - це підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції й залученість країн до підтримки Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Верховна Радасаміт Кримської платформи

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