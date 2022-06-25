На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23:00 до 5:00

Упродовж останніх тижнів у низці регіонів вирішили скоротити комендантську годину. Наприклад, 18 червня таке рішення ухвалили на Сумщині: комендантська година там тепер триває з 23:00 до 04:00.

Фото: з вільних джерел

Голова ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців дотримуватися тимчасових обмежень. "Це необхідно заради безпеки людей. Наша мета - якнайшвидше повернути життя в усі куточки Київщини, зробити населені пункти придатними для масового повернення мешканців", - зазначив він. Комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виняток - за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка.

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