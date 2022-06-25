CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж останніх тижнів у низці регіонів вирішили скоротити комендантську годину. Наприклад, 18 червня таке рішення ухвалили на Сумщині: комендантська година там тепер триває з 23:00 до 04:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23:00 до 5:00
Фото: з вільних джерел
Голова ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців дотримуватися тимчасових обмежень. "Це необхідно заради безпеки людей. Наша мета - якнайшвидше повернути життя в усі куточки Київщини, зробити населені пункти придатними для масового повернення мешканців", - зазначив він.
Комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виняток - за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2022 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ірландську нагороду "Золота лапа" вручили псу Патрону
- ВІДЕО У Туреччині для туристів відкрили стародавні "ворота в пекло"
- ФОТО Бучу відвідали учасники Наглядової ради YES