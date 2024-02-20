На Заході все більше бояться провалу України на війні – Politico

Україні не вистачає боєприпасів і піхоти.

Погіршення перспектив України на полі бою та питання про прихильність Америки Києву домінували на цьогорічній Мюнхенській конференції. Похмурість була посилена новиною про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, яка пролунала саме тоді, коли лідери прибули в перший день заходу.

Про це пише Politico.

Багато політиків і офіційних осіб використовували момент, щоб наголосити, що Україна програє війну без додаткової військової допомоги США на 60 мільярдів доларів, яка зараз очікує голосування в Палаті представників. Але вони також звучали далеко не певними щодо того, як може виглядати перемога України навіть за такого посилення.

Конференція відбулася в той момент, коли впевненість у тому, чи зможе президент Джо Байден досягти успіху в Україні, є особливо низькою, а колишній президент Дональд Трамп, лідер від Республіканської партії, працює над підривом цього пакету.

Багато хто обходив питання про те, якою буде українська перемога і коли вона може статися. Сенатор Марк Уорнер, голова Комітету Сенату з розвідки, сказав, що пакет допомоги змінить правила гри для України. Але він відмовився сказати, що ця підтримка забезпечить український тріумф, просто зазначивши, що американська допомога була останньою, найкращою надією Києва. "Я не знаю жодного іншого способу в короткостроковій перспективі для українців отримати необхідну зброю, амуніцію та інструменти, окрім як зі Сполучених Штатів", — додав він. Діапазон можливостей на полі бою залишається величезним, з надходженням до України більшої кількості зброї чи без неї. Україні бракує боєприпасів і піхоти. Десятилітня фортеця Авдіївка впала до рук росіян на вихідних, що дало Кремлю перше велике завоювання з травня. Перед тим, як президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Збройних сил, генерали наполягали, що він повинен мобілізувати ще 500 000 військових, щоб йти в ногу з більшою, все ще сильнішою російською силою, яка, здається, готова нести значні втрати, щоб отримати лише кілька ярдів. землі.

Українські офіційні особи не говорять про альтернативи, наполягаючи на тому, що їм потрібні зброя та боєприпаси, зокрема Taurus і армійська тактична ракетна система великої дальності, щоб відбити росію. Один український парламентарій сказав, що в Києві стурбовані відсутністю лідерства, продемонстрованого Вашингтоном як у прийнятті додаткової угоди, так і в надсиланні — і підштовхуванні союзників — надіслати Україні більше боєприпасів великої дальності.

Чиновник щойно прибув з південної лінії фронту і сказав, що відсутність боєприпасів безпосередньо призводить до того, що Україна втрачає позиції та втрачає солдатів.

"Але контрнаступ провалився, і наземна кампанія зупинилася, змусивши українські та російські сили зіграти в артилерійський пінг-понг на фронті протяжністю 600 миль. Київ досяг більшого успіху в Чорному морі, потопивши кілька російських кораблів на стратегічному водному шляху, але це не дуже покращило оптику війни, яка тягнеться. Ніхто з обох боків Атлантики — особливо в Києві та москві — не може передбачити, що буде далі", - йдеться у повідомленні.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, наголосив, що: "Ми матимемо проблему з росією незалежно від того, як закінчиться війна".

Видання пише і про те, що невизначеність посилили українські скептики. Вони наполягають на тому, щоб США перекрили кран і натомість зосередилися на внутрішньому фронті.

"Європа має бути трохи більш самодостатньою, щоб захищати себе", — наполягав він на індивідуальній пресконференції за межами місця проведення конференції.