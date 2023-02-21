Вартість нафти Brent падає на тлі побоювань уповільнення світової економіки

Вся увага зараз прикута до грошово-кредитної політики в США, найбільшої економіки світу і найбільшого споживача нафти.

Ціни на нафту марки Brent впали у вівторок, оскільки побоювання, що уповільнення світової економіки призведе до зниження попиту на паливо, спонукали інвесторів фіксувати прибутки попереднього дня.

Про це пише Reuters.

Станом на 07:50 за Гринвічем нафта марки Brent подешевшала на 66 центів, або на 0,8%, до 83,41 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI на березень, термін дії яких закінчується у вівторок, виросли на 4 центи, або на 0,1%, до 76,38 долара.

Трейдери очікують протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться в середу, після того, як останні дані по базовій інфляції підвищили ризик того, що процентні ставки залишаться високими довше.

Ф'ючерси на нафту WTI не були укладені в понеділок через державне свято в США. Квітневий контракт WTI, найбільш активний в даний час, подорожчав на 23 центи до $76,78.

"Brent знаходиться в середині торгового діапазону з кінця грудня між 78 і 88 доларами за барель, при цьому деякі інвестори фіксують прибуток через побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок в США, в той час як інші зберігають "бичачі" настрої, сподіваючись на відновлення попиту в Китаї", - сказав Сатору Йошида, сировинний аналітик з Rakuten Securities.

"Ринок, швидше за все, залишиться у вузькому діапазоні до тих пір, поки не з'являться більш чіткі ознаки майбутнього напрямку монетарної політики США і шляху економічного відновлення в Китаї", - сказав він.

Оскільки імпорт нафти в Китай, ймовірно, досягне рекордного рівня в 2023 році, а попит з боку Індії, третього найбільшого імпортера нафти в світі, зростає на тлі скорочення поставок, вся увага зараз прикута до грошово-кредитної політики в США, найбільшої економіки світу і найбільшого споживача нафти.

Деякі аналітики кажуть, що ціни на нафту можуть зрости в найближчі тижні через недостатню пропозицію і відновлення попиту, незважаючи на підвищення процентних ставок в США.

"Китайський попит на російську нафту повернувся до рівня, який спостерігався на початку війни в Україні", - заявив аналітик OANDA Едвард Мойя.

"Захід намагатиметься тиснути на Китай та Індію, щоб вони шукали альтернативні джерела, що має утримати ринок нафти в напруженому стані", - резюмував він.

Нагадаємо, перші в історії Ізраїлю експортні поставки нафти розпочались з розробленого компанією Energean родовища Каріш у східному Середземномор'ї.