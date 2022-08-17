НОВИНИКворум для ухвалення рішення не зібрався у двох із трьох випусків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" знову не отримав від кредиторів згоди на дворічну відстрочку виплат
Фото: З відкритих джерел
НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди на дворічну відстрочку виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій, йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, повідомляє ZN.UA.
Згідно з повідомленням, необхідний кворум у понад дві третини було досягнуто лише на зборах єврооблігацій на $335 млн із погашенням у липні 2022 року. Однак за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.
За двома іншими випусками – з погашенням у 2024 році на EUR600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн – кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.
На збори з євробондів 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів було віддано на користь пропозиції НАК.
Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалося приблизно 54%, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.
Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 призначені на 31 серпня відповідно об 11:00 та об 11:15 за Лондоном.
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