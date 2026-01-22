Нафтовий термінал у Краснодарському краї рф уразили дрони СБУ

Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового термінала "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф.

Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.

Співрозмовник заявив, що унаслідок атаки пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах. Також пошкоджена низка резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксували пошкодження, які призвели до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням.

Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м². Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 мільйонів доларів.