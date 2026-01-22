Нафтовий термінал у Краснодарському краї рф уразили дрони СБУ
Скриншот з відео
Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м².
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по інфраструктурі нафтового термінала "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф.
Про це повідомило джерело hromadske в СБУ.
Співрозмовник заявив, що унаслідок атаки пошкоджені технологічні трубопроводи на причалах. Також пошкоджена низка резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. У них зафіксували пошкодження, які призвели до витоку нафтопродуктів із подальшим загорянням.
Загальна площа пожежі становила близько 7 тисяч м². Орієнтовні збитки, за попередньою оцінкою, становлять близько 50 мільйонів доларів.
Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу становить понад 1 мільйон кубічних метрів.
"СБУ продовжує системно бити по ключових енергетичних та експортних артеріях рф, які забезпечують надходження коштів до бюджету країни-агресора і напряму фінансують війну проти України. Ураження таких об’єктів має критичне значення для послаблення економічних і логістичних можливостей ворога", — повідомило джерело у Службі безпеки.
Атаку на нафтовий термінал підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.