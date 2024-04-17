Настав вирішальний момент: Україна та Ізраїль потребують допомоги США – Байден у статті для WSJ

За словами президента США, зараз не час кидати друзів, тому Палата представників має ухвалити термінові закони про допомогу для України та Ізраїлю.

Україна та Ізраїль потребують допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, оскільки обидві країни зазнають атак з боку своїх ворогів. Зараз настав вирішальний момент.

Про це заявив президент США Джо Байден у статті, яку опублікувало The Wall Street Journal.

Президент США нагадав, що цими вихідними Іран зробив безпрецедентну атаку на Ізраїль, застосувавши шквал ракет і безпілотників. Водночас росія продовжує свої бомбардування України, які збільшилися за останній час.

"І Україна, і Ізраїль захищалися від цих атак, утримуючи оборону і захищаючи своїх громадян. І обидві країни зробили це за вирішальної допомоги США", - написав Байден.

За словами президента США, зараз не час кидати друзів, тому Палата представників має ухвалити термінові закони про допомогу для України та Ізраїлю.

Байден нагадав, що українські військові змогли повернути більше половини територій, які рф захопила після вторгнення 2022 року, а також ЗСУ завдавали ударів по російському флоту, здобуваючи важливі перемоги на Чорному морі.

Також президент США розповів про розробку української інноваційної зброї, а особливо безпілотників, які необхідні для протидії російським силам.

Своєю чергою військові Ізраїлю володіють технологіями і підготовкою, щоб захистити країну від нападу безпрецедентного масштабу і жорстокості.

"Але хоча обидві країни можуть вміло захистити свій суверенітет, у цьому вони залежать від американської допомоги, включно з озброєнням. І це переломний момент", - наголосив президент США.

Байден у статті вказав, що диктатор путін посилює наступ в Україні і в цьому йому допомагає Китай, який постачає в рф мікроелектроніку та інше обладнання для оборонного виробництва. Також путіну допомагають Іран із поставками безпілотників і КНДР, яка надсилає військам рф артилерію і балістичні ракети.

Президент США додав, що Україна, зіткнувшись із нестачею боєприпасів, втрачає контроль над уже відвойованою територією.

"путін хоче підпорядкувати собі народ України і поглинути його націю до складу нової російської імперії", - написав Байден.

Він упевнений, що США ніколи не повинна змиритися з таким результатом, оскільки країна захищає своїх друзів і на кону стоїть безпека Америки.

Військова допомога від США допоможе внутрішньому ринку

Байден упевнений, що якщо рф переможе в Україні, то війська окупантів підійдуть до кордонів НАТО ближче. Тому важливо зупинити путіна зараз, щоб він не спробував напасти на союзників США по Північноатлантичному альянсу.

Президент упевнений, що США можуть бути втягнуті в ситуацію з Ізраїлем, якщо Ірану вдасться посилити свої атаки.

"Якщо Конгрес ухвалить військову допомогу Україні та Ізраїлю, ми не будемо виписувати порожні чеки. Ми відправляли військову техніку з наших власних запасів, а потім використовували гроші, затверджені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи її в американських постачальників", - вказав у своїй статті президент США.

Він перерахував ракети до систем Patriot, які виробляють в Аризоні, ракети до Javelin, які виготовляють в Алабамі, та артснаряди, які виробляють у Пенсільванії, Огайо та Техасі.

У такий спосіб США інвестуватимуть у промислову базу Америки, купуватимуть американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримуватимуть робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюватимуть власну національну безпеку.

"Ми допомагали нашим друзям, допомагаючи собі", - резюмував Байден.

Нагдаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив законодавцям Республіканської партії, що цього тижня він спробує ухвалити чотири окремих законопроєкти: про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також пакет, який містить заборону TikTok в США.