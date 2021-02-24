Настрої малого бізнесу суттєво погіршилися - ЄБА

Такі показники є найнижчими за всю історію дослідження з 2017 року

Індекс настроїв малого бізнесу впав до 2,38 балів із 5 можливих, порівняно із 3,07 балами минулого року, та повернувся у негативну площину.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, повідомляє "Економічна правда".

Підкреслюється, що такі показники є найнижчими за всю історію дослідження з 2017 року.

"У порівнянні з попередніми роками майже вдвічі знизилась кількість підприємців, задоволених поточним станом справ у їхньому бізнесі. Наразі таких 24% проти 42% у минулому році. Відповідно, зросла і кількість незадоволених - від минулорічних 29% до нинішніх 58%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у 2020 році погіршилися не тільки настрої, але і очікування змін.

Вперше за чотири роки очікування тільки на 10% перевищують оцінку поточного стану справ. Тільки 27% респондентів очікують покращення стану справ у бізнесі протягом найближчих 6 місяців проти минулорічних 59%. 52% підприємців очікують, навпаки, погіршення.

"Близько половини опитаних не планують наступного року зміни у штаті компанії, як у кількості робітників, так і у заробітній платі. Хоча такі все ж є - 18% збільшуватимуть кількість працівників, а 23% запланували підвищення заробітної плати", - додали в ЄБА.

Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили економічну ситуацію в країні.

Так, 80% вважають поточну економічну ситуацію несприятливою для ведення бізнесу. Головні причини цьому - низька купівельна спроможність населення, вплив карантинних обмежень, податкове навантаження та фіскальний тиск.

"Варто відмітити, що традиційний лідер цього антирейтингу - податкове навантаження - наразі опинилося на третьому місці", - зазначили в Асоціації.

У підприємців також запитали, якими є головні наслідки впливу пандемії на роботу їхнього бізнесу.

58% відзначають зменшення кількості замовлень, ще 18% були змушені переглянути бізнес-модель та шукати нові напрямки, 10% оптимізували діяльність та скоротили персонал, а 3% змогли збільшити продажі чи відкрили нові ринки збуту. Лише 14% не помітили впливу коронавірусу на їх діяльність.

Індекс настроїв малого бізнесу - проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2017 року у межах проекту Unlimit Ukraine. Дослідження проводилось з 1 по 31 грудня 2020 року, у ньому взяли участь 426 власників і директорів малого бізнесу усіх сфер діяльності.

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