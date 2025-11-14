Наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня.

Про це повідомив глава Міноборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі міністрів оборони країн "Е5".

"Поінформував партнерів про сьогоднішню масовану атаку росії проти цивільної та критичної інфраструктури. Розраховуємо на постачання додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів для порятунку життів українців", — зазначає Шмигаль.

Під час зустрічі очільник Міноборони України наголосив на важливості постачання додаткових далекобійних засобів.

"Сьогодні отримали від союзників важливий сигнал — оборонна підтримка України буде зростати. Зокрема, Німеччина збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до 12 млрд євро. У 2027 році країна планує спрямувати на підтримку української оборони 9 млрд євро", — ідеться у повідомленні.