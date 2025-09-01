НАТО готує додаткову допомогу Україні для захисту від повітряних ударів

Українська сторона закликала союзників надати системи Patriot та ракети до них.

На позачерговому засіданні Ради Україна–НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на прохання Києва після нещодавніх російських обстрілів, обговорювалися питання посилення української протиповітряної оборони, інвестицій у виробництво дронів та посилення тиску на росію.

Як повідомляє МЗС України, у зустрічі в режимі онлайн взяли участь заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Вони детально поінформували союзників про наслідки останніх атак, кількість загиблих і поранених, а також масштаби руйнувань інфраструктури.

Українська сторона закликала союзників надати системи Patriot та ракети до них, а також далекобійні ракети. Крім того, партнери були закликані активніше інвестувати в українську оборонну промисловість, зокрема у виробництво безпілотників.

Представники країн НАТО рішуче засудили масовані удари по цивільних об’єктах і наголосили, що дії росії свідчать про відсутність прагнення до миру. Вони запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням своєчасного постачання озброєння.

Окремо союзники звернули увагу на необхідність захисту енергетичної інфраструктури України напередодні опалювального сезону та пообіцяли надати відповідну підтримку.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 серпня росія здійснила масштабну атаку на українські регіони, внаслідок якої серйозно постраждала столиця. Пошкоджень зазнали будівлі Офісу Європейського інвестиційного банку та представництва ЄС у Києві. У відповідь Європейська зовнішня служба викликала тимчасового повіреного у справах росії в ЄС.