НАТО посилює полювання на підводні човни

11 листопада 2025, 09:53
фото: Reuters
Німеччина стає новим центром підводного стримування НАТО — її "Посейдони" допоможуть контролювати Балтику та Північну Атлантику.
НАТО посилює свої можливості боротьби з підводними човнами. Минулого тижня Німеччина отримала свій перший морський патрульний літак P-8A Poseidon — сучасну розробку Boeing, створену для ВМС США. Це перший із восьми літаків, замовлених Берліном, решта має прибути до 2029 року.
 
Про це пише Business Insider.
 
P-8A Poseidon — це високотехнологічна машина, здатна не лише відстежувати, а й знищувати підводні човни. Вона озброєна торпедами, глибинними бомбами, а в майбутньому — і протикорабельними ракетами.
 
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав придбання "серйозним оновленням для ВМС", підкресливши, що літак має вдосконені сенсори, простіше обслуговування (оскільки базується на планері Boeing 737) та зміцнить взаємодію з партнерами НАТО.
 
"Вони підходять для розвідки у відкритому морі, але особливо для полювання на підводні човни", — заявили в міністерстві оборони.
 
З появою P-8A Німеччина приєдналася до країн, які вже експлуатують "Посейдони": США, Великої Британії та Норвегії. Канада також придбала ці літаки. Німецькі екіпажі зможуть діяти з баз союзників, наприклад зі шотландського Лоссімута, беручи участь у місіях зі стримування російських підводних човнів у Північній Атлантиці, Балтійському та Північному морях.
 
Адмірал Стюарт Манш, командувач ВМС США в Європі та Африці, наголосив, що поява "Посейдонів" є ключовим елементом стратегії НАТО.
 
"З придбанням нових кораблів, літаків та обладнання технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися", — сказав він.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

