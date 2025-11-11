НАТО посилює полювання на підводні човни

Німеччина стає новим центром підводного стримування НАТО — її "Посейдони" допоможуть контролювати Балтику та Північну Атлантику.

НАТО посилює свої можливості боротьби з підводними човнами. Минулого тижня Німеччина отримала свій перший морський патрульний літак P-8A Poseidon — сучасну розробку Boeing, створену для ВМС США. Це перший із восьми літаків, замовлених Берліном, решта має прибути до 2029 року.

Про це пише Business Insider.

P-8A Poseidon — це високотехнологічна машина, здатна не лише відстежувати, а й знищувати підводні човни. Вона озброєна торпедами, глибинними бомбами, а в майбутньому — і протикорабельними ракетами.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав придбання "серйозним оновленням для ВМС", підкресливши, що літак має вдосконені сенсори, простіше обслуговування (оскільки базується на планері Boeing 737) та зміцнить взаємодію з партнерами НАТО.