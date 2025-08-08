Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО посилює тиск на США для збільшення військової допомоги Україні

08 серпня 2025, 15:18
Фото: РБК-Україна
З минулого року Міністерство оборони США має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України.

НАТО активізує зусилля для того, щоб Сполучені Штати надали Україні більше військової допомоги, використавши майже 4 мільярди доларів, які були затверджені Конгресом минулого року для постачання зброї зі складів Пентагону.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел CNN, союзники по НАТО, зокрема Велика Британія, закликають США використати наявне фінансування для передачі зброї Україні, щоб посилити тиск на російського диктатора владіміра путіна. Деякі країни навіть запропонували компенсувати США витрати на передане озброєння.

Із цією метою сенатори-республіканці Роджер Вікер і Джим Ріш подали законопроект, який передбачає створення спеціального фонду Міністерства фінансів США. У цей фонд союзники могли б переказувати кошти для компенсації вартості військової техніки, що передається Україні.

Водночас, за інформацією джерела CNN, Пентагон може дозволити строк дії цих фінансових повноважень завершитися, не скориставшись можливістю надати додаткову допомогу.

Зазначимо, що з минулого року Міністерство оборони США має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України. Вони дозволяють Пентагону використовувати запаси озброєння для прямої передачі техніки Києву. Проте у Пентагоні раніше висловлювали небажання витрачати ці кошти без впевненості, що Конгрес компенсує витрати через новий запит адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів. Там побоюються, що передача озброєнь без плану їхнього поповнення може вплинути на військову готовність США.

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп, який нещодавно повернувся на посаду, оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні за президентськими повноваженнями, а також розглядає можливість передати Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot.

СШАвійнаНАТОзброяПентагондопомога Україні

