НАТО розпочне обговорення закриття повітряного простору над заходом України — The Telegraph

росія в останні три тижні здійснила серію демонстративних дій у Європі, щоб перевірити рішучість НАТО та його здатність реагувати на порушення повітряного простору. Дрони спостерігали над Данією, Польщею та Румунією, а винищувачі — над Естонією. Крім того, відбулися підозрілі кібератаки проти аеропорту Хітроу та інших європейських летовищ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Аналітик Роланд Оліфант зазначає, що ці місії мають стратегічний характер: вони покликані перевірити, чи НАТО і США готові рішуче реагувати на порушення. москва прагне створити так звану "нову європейську архітектуру безпеки", фактично переписавши післявоєнний порядок і відновивши домінування в регіоні.

Це означає не лише загрозу для України як суверенної держави, але й потенційний розпад НАТО. За словами експерта, нинішня політична ситуація у США під керівництвом Дональда Трампа створює москві сприятливі умови для таких дій.

Реакція НАТО та Європи

Аналітик підкреслює, що кількість збитих російських дронів над Польщею значно менша, ніж у випадку українських військово-повітряних сил, що демонструє обмежену здатність НАТО швидко реагувати.

Водночас ці випробування показують, що європейським країнам, включно з Великою Британією, доведеться діяти практично самостійно, оскільки США наразі зайняті іншими пріоритетами. Готовність застосовувати силу та ризикувати для захисту континенту стає ключовим фактором впливу на майбутнє Європи.

Один із запропонованих заходів — створення протиповітряного "щита" над заходом України для збивання російських ракет і дронів із перспективою поширення зони без польотів на Київ. Така операція мала б на меті показати москві рішучість Європи та підтримати військові зусилля України.

"Європейські лідери, які збираються цього тижня в Копенгагені, безумовно обговорюватимуть це, а також інші ідеї. Важливо, щоб будь-яка позиція, яку вони оберуть, була чітким сигналом для москви", — підсумував Оліфант.