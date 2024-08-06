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НАТО застеріг Косово від відкриття мосту через річку, що розділяє сербів та албанців

06 серпня 2024, 21:33
НАТО застеріг Косово від відкриття мосту через річку, що розділяє сербів та албанців
Підрозділи KFOR готові втрутитись у разі спроби відкрити міст.
Сили НАТО в Косові (KFOR) застерегли владу Косова від спроб повторно відкрити міст через річку Ібар у місті Митровиця. Ця річка розділяє сербів і етнічних албанців.
 
Про це повідомляє AFP.
 
KFOR заявили, що "без вагань" втрутяться, якщо влада Косова продовжить втілювати наміри щодо відкриття мосту в Митровиці. Це може "вплинути на безпекове середовище і регіональну стабільність".
 
"Підрозділи KFOR підтримують постійну, фіксовану присутність на мосту і продовжують здійснювати регулярне патрулювання прилеглих територій для забезпечення стабільності і безпеки на благо всіх місцевих громад", – йдеться в заяві сил НАТО.
 
Вони опублікували цю заяву після нещодавнього візиту в Митровицю членів косовського уряду.
 
Міст, який патрулюють сили KFOR, був місцем частих зіткнень після війни 1999 року між сербськими силами й етнічною албанською більшістю Косова.

 

НАТОСербіяКосововійна в Україніросія окупанти

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