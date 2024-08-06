НАТО застеріг Косово від відкриття мосту через річку, що розділяє сербів та албанців

Підрозділи KFOR готові втрутитись у разі спроби відкрити міст.

Сили НАТО в Косові (KFOR) застерегли владу Косова від спроб повторно відкрити міст через річку Ібар у місті Митровиця. Ця річка розділяє сербів і етнічних албанців.

KFOR заявили, що "без вагань" втрутяться, якщо влада Косова продовжить втілювати наміри щодо відкриття мосту в Митровиці. Це може "вплинути на безпекове середовище і регіональну стабільність".