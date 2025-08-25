Національна гвардія США почала носити у Вашингтоні зброю

До оперативної групи призначили понад 2200 солдатів

Національна гвардія США почала носити зброю у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп розгорнув війська цього місяця у межах боротьби з “розгулом злочинності у столиці США”. “Починаючи з пізнього вечора 24 серпня 2025 року, військовослужбовці JTF-DC почали носити свою службову зброю”, – йдеться у заяві Об’єднаної оперативної групи.

У заяві йдеться, що військам дозволено застосовувати силу лише “як крайній захід і виключно у відповідь на неминучу загрозу смерті або серйозних тілесних ушкоджень”.

Посадовець Міністерства оборони, який розмовляв з інформаційним агентством Associated Press на умовах анонімності, сказав, що деякі підрозділи будуть озброєні для виконання певних завдань.

За його словами, деякі будуть носити пістолети, а інші – гвинтівки, але ті, хто працює на транспорті та в адміністрації, ймовірно, будуть беззбройними.

Розгортання військ є частиною зусиль Трампа, спрямованих на те, щоб обійти місцеві правоохоронні органи та державні органи, виконуючи його накази щодо боротьби зі злочинністю в містах, які очолюють демократи. Раніше президент назвав свої накази “Днем визволення”, стверджуючи, що місто потребує порятунку від “злочинності, кровопролиття та безладу”.

Однак федеральні дані суперечать твердженню Трампа, оскільки статистика показує, що рівень насильницької злочинності у Вашингтоні перебуває на 30-річному мінімумі. Критики кажуть, що ці цифри показують, що немає надзвичайної ситуації, яка б вимагала військової присутності у столиці. Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала це “авторитарним поштовхом”.