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Науковці знайшли у Тибеті ДНК Денисівської людини

Це перша така знахідка за межами Сибіру
Науковці знайшли ДНК Денисівської людини в шарах осаду в карстовій печері Байшія на Тибетському плоскогір'ї.
Науковці знайшли у Тибеті ДНК Денисівської людини Фото: з вільних джерел

Схоже, цей вимерлий вид пралюдини приблизно сто тисяч років тому жив на висотах Тибету, повідомляє "Громадське".

Такий висновок зробила геоархеолог Дунджу Чжан з Університету Ланчжоу, пише Science News.

Мітохондріальна ДНК, яка зазвичай успадковується від матері, дає вужче уявлення про еволюцію людей, ніж ядерна ДНК, яка успадковується від обох батьків. Однак і ті дані, що отримала команда китайських науковців, показують, що Денисівська людина розселялась на території від холодного Тибетського плато до тропічної південно-східної Азії.

Приблизний вік печерних осадів, у яких знайшли ДНК, сягає від 50 до 30 тисяч років. Якщо здогадки науковців підтвердяться, це може стати доказом того, що представники Денисівської людини колись перетиналися з Homo Sapiens. Уперше Людина розумна дібралася до тибетських гір ще 40 тисяч років тому.

Таким чином існує шанс того, що люди тибетського регіону мають гени Денисівської людини через спарювання з Людиною розумною. Хоча чи було взагалі таке схрещування - поки що невідомо.

Зазначається, що ДНК Денисівської людини науковці знайшли у рештках кам'яних знарядь праці та шматках кісток. Результати збіглися з тими ДНК, що знайшли власне в Денисовій печері, за 2,8 тисячі кілометрів від Тибетського плато. Загалом же дослідження науковців показує, що популяція Денисівської людини була досить поширена у Східній Євразії.

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02 11 2020 13:10
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