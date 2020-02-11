Науковці знайшли у Тибеті ДНК Денисівської людини
Схоже, цей вимерлий вид пралюдини приблизно сто тисяч років тому жив на висотах Тибету, повідомляє "Громадське".
Такий висновок зробила геоархеолог Дунджу Чжан з Університету Ланчжоу, пише Science News.
Мітохондріальна ДНК, яка зазвичай успадковується від матері, дає вужче уявлення про еволюцію людей, ніж ядерна ДНК, яка успадковується від обох батьків. Однак і ті дані, що отримала команда китайських науковців, показують, що Денисівська людина розселялась на території від холодного Тибетського плато до тропічної південно-східної Азії.
Приблизний вік печерних осадів, у яких знайшли ДНК, сягає від 50 до 30 тисяч років. Якщо здогадки науковців підтвердяться, це може стати доказом того, що представники Денисівської людини колись перетиналися з Homo Sapiens. Уперше Людина розумна дібралася до тибетських гір ще 40 тисяч років тому.
Таким чином існує шанс того, що люди тибетського регіону мають гени Денисівської людини через спарювання з Людиною розумною. Хоча чи було взагалі таке схрещування - поки що невідомо.
Зазначається, що ДНК Денисівської людини науковці знайшли у рештках кам'яних знарядь праці та шматках кісток. Результати збіглися з тими ДНК, що знайшли власне в Денисовій печері, за 2,8 тисячі кілометрів від Тибетського плато. Загалом же дослідження науковців показує, що популяція Денисівської людини була досить поширена у Східній Євразії.
Читайте також: Туристка повернула до Помпеїв викрадені артефакти
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ