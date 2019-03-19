Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур
Рейтинг складають за цінами на базові послуги (наприклад, вартість хліба чи стрижки) у 133 містах світу. А також відстежують, як ці ціни змінюються з часом, порівнюючи з вартістю проживання у Нью-Йорку, який слугує певним орієнтиром для рейтингу. Інформує BBC.
Десятка найдорожчих міст світу нині має такий вигляд:
- Сінгапур, Париж, Гонконг;
- Цюрих;
- Женева;
- Осака;
- Сеул;
- Копенгаген;
- Нью-Йорк;
- Тель-Авів.
Одна з авторок рейтингу Роксана Члачева зазначила, що Париж постійно потрапляє до першої десятки найдорожчих міст з 2003 року - "лише ціни на алкоголь, тютюн і транспорт тут співставні (приблизно однакові) з іншими європейськими містами".
Згідно з даними рейтингу, зробити стрижку у французькому Парижі жінці в середньому коштуватиме $119,04, у швейцарському Цюриху - $73,97, а в японській Осаці - $53,46.
Найдешевшим з 133 міст, які аналізує The Economist, став Каракас, розташований у Венесуелі. Філіжанка кави у Каркасі наприкінці грудня коштувала $0,62, а більшу частину 2018 року сягала половини цієї суми.
Десятка найдешевших міст світу нині має такий вигляд:
- Каракас (Венесуела);
- Дамаск (Сирія);
- Ташкент (Узбекистан);
- Алмати (Казахстан);
- Банґалор (Індія);
- Карачі (Пакистан), Лагос (Нігерія);
- Буенос-Айрес (Аргентина), Ченнаї (Індія);
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Нью-Делі (Індія).
Нагадаємо, що Іспанія зайняла перше місце в рейтингу країн за рівнем здоров’я населення, Україна посіла 93-є місце.
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