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Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур

Найдешевше - Каракас, Венесуела
Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур. Уперше за 30-річну історію рейтингу журналу The Economist першу позицію посіли одразу три міста.
Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур Феєрверк на Ейфелевій вежі, під час традиційних свят Дня взяття Бастилії 14 липня 2009 року в Парижі. Фото: AFP

Рейтинг складають за цінами на базові послуги (наприклад, вартість хліба чи стрижки) у 133 містах світу. А також відстежують, як ці ціни змінюються з часом, порівнюючи з вартістю проживання у Нью-Йорку, який слугує певним орієнтиром для рейтингу. Інформує BBC.

Десятка найдорожчих міст світу нині має такий вигляд:

  • Сінгапур, Париж, Гонконг;
  • Цюрих;
  • Женева;
  • Осака;
  • Сеул;
  • Копенгаген;
  • Нью-Йорк;
  • Тель-Авів.

Одна з авторок рейтингу Роксана Члачева зазначила, що Париж постійно потрапляє до першої десятки найдорожчих міст з 2003 року - "лише ціни на алкоголь, тютюн і транспорт тут співставні (приблизно однакові) з іншими європейськими містами".

Згідно з даними рейтингу, зробити стрижку у французькому Парижі жінці в середньому коштуватиме $119,04, у швейцарському Цюриху - $73,97, а в японській Осаці - $53,46.

Найдешевшим з 133 міст, які аналізує The Economist, став Каракас, розташований у Венесуелі. Філіжанка кави у Каркасі наприкінці грудня коштувала $0,62, а більшу частину 2018 року сягала половини цієї суми.

Десятка найдешевших міст світу нині має такий вигляд:

  • Каракас (Венесуела);
  • Дамаск (Сирія);
  • Ташкент (Узбекистан);
  • Алмати (Казахстан);
  • Банґалор (Індія);
  • Карачі (Пакистан), Лагос (Нігерія);
  • Буенос-Айрес (Аргентина), Ченнаї (Індія);

  • Нью-Делі (Індія).

Нагадаємо, що Іспанія зайняла перше місце в рейтингу країн за рівнем здоров’я населення, Україна посіла 93-є місце.

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19 03 2019 10:43
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