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ПОЛІТИКА

Найнебезпечніший ядерний об'єкт Британії був зламаний кібергрупами, тісно пов'язаними з росією і Китаєм – The Guardian

04 грудня 2023, 19:13
Найнебезпечніший ядерний об'єкт Британії був зламаний кібергрупами, тісно пов'язаними з росією і Китаєм – The Guardian
Атомний комплекс в Селлафілді. Фото: АР
Відкритий у 1956 році атомний комплекс Селлафілд займає шість квадратних кілометрів площі на узбережжі Ірландського моря та є одним із найнебезпечніших у світі.

Розслідування британського видання виявило численні проблеми з кібербезпекою на атомному комплексі Селлафілд – наймасштабнішому подібному об’єкті у Великій Британії, де розташоване найбільше у світі сховище радіоактивного плутонію.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з розслідуванням, проблеми з кібербезпекою Селлафілду були відомі його керівництву щонайменше останні десять років, але воно про них не повідомляло – як вважають британські спецслужби, таке замовчування було умисним.

Розслідування кібервразливостей об’єкта в Управлінні ядерного реагування Британії (ONR) охрестили "Волдеморт" на честь головного антагоніста всесвіту Гаррі Поттера, позаяк на його серверах зберігаються надзвичайно секретні дані, включно з планами реагування на ядерні інциденти та ядерну атаку.

Масштаб проблеми був виявлений лише тоді, коли співробітники зовнішнього майданчика Селлафілду виявили, що можуть отримати доступ до його серверів, і повідомили про це ONR. Вразливостями могли скористатись і зовнішні підрядники об’єкта, йдеться в розслідуванні.

Є й інші ознаки того, наскільки співробітники Селлафілду не стежать за безпекою. У липні минулого року дані для входу в систему об’єкта й паролі до захищених ІТ-систем випадково показали на телеканалі BBC в межах сюжету про сільські громади та ядерну промисловість.

Крім того, за даними The Guardian, до серверів Селлафілду змогли отримати доступ кібергрупи, тісно пов'язані з росією та Китаєм. Порушення, які публічно замовчувались, виявили ще у 2015 році, але й досі не відомо, чи було видалене шкідливе програмне забезпечення із серверів компанії.

"Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілду, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж, були скомпрометовані", – йдеться в матеріалі.

Джерела The Guardian у британському ядерному регуляторі кажуть, що минулого року Селлафілд узяли під спеціальний контроль через проблеми з кібербезпекою, а в майбутньому не виключене притягнення до відповідальності винних за нинішню ситуацію.

Відкритий у 1956 році атомний комплекс Селлафілд займає шість квадратних кілометрів площі на узбережжі Ірландського моря та є одним із найнебезпечніших у світі. На ньому розташоване найбільше сховище плутонію на планеті, а також розлоге сміттєзвалище ядерних відходів після військових програм і десятиліть виробництва атомної енергії.

Під охороною озброєної поліції на Селлафілді також зберігаються плани на випадок надзвичайних ситуацій, які будуть використані, якщо Велика Британія зазнає іноземного нападу або зазнає катастрофи.

КитайкіберзлочинністьБританіярф тероризм

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