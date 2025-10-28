Найновіший НПЗ Китаю нарощує експорт російської нафти після санкцій – Reuters

Обсяги імпорту дорівнюють від 370 000 до 405 000 барелів на день.

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical збільшує імпорт російської нафти, щоб компенсувати скасування поставок після того, як Британія запровадила санкції проти нафтопереробного заводу.

Нафтопереробний завод, найновіший у Китаї, з щоденною переробною потужністю 400 тисяч барелів на день, підтримує роботу на рівні понад 90% потужності.

Yulong, що базується у східному центрі нафтопереробки Шаньдун, планує привезти 15 партій російської нафти в листопаді, повідомили джерела. Більшість імпорту – це суміш ESPO, але вони також включають партії Urals та Sokol.