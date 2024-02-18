Найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство в ЄС – Боррель

Головне завдання Євросоюзу в сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС.

Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

Європейський дипломат сказав, що важливими геополітичними питаннями є питання України, сектора Гази, глобальним Півднем і обороною.

"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він.

Він додав, що найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство в Євросоюзі.

В грудні минулого року Євросоюз схвалив початок переговорів з Україною про членство. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.