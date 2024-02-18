Найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство в ЄС – Боррель
Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.
Європейський дипломат сказав, що важливими геополітичними питаннями є питання України, сектора Гази, глобальним Півднем і обороною.
"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він.
Він додав, що найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство в Євросоюзі.
В грудні минулого року Євросоюз схвалив початок переговорів з Україною про членство. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.