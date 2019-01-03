НАЗК не може встановлювати факти незаконного збагачення у 500 деклараціях

Декларації почали перевіряти вже у 2019 році

Національне агентство з питань запобігання корупції не може встановлювати ознаки незаконного збагачення у 500 деклараціях через скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення,

Ідеться про 500 декларацій, які почали перевіряти вже у 2019 році.

"Констатуємо, що з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 26 лютого, яким визнано неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, встановити ознаки незаконного збагачення у деклараціях за 2015 – 2018 роки більше неможливо", - зазначили в НАЗК.

Голова НАЗК Олександр Мангул заявив, що вважає надважливим встановити відповідальність за незаконне збагачення та додав, що агентство нині розглядає дві моделі врегулювання питання.

Незаконне збагачення можна визначити, на думку НАЗК, як:

збільшення в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власності активів у значному розмірі, що перевищує її дохід;

придбання майна, збільшення вартості цього майна особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що значно перевищує законні доходи особи, якщо ці дії вчинено без встановлених законом, іншими правовими актами або правочинами підстав.

Мангу додав, що криміналізація незаконного збагачення є один з обов'язків України після ратифікації Конвенції ООН проти корупції та ще кількох міжнародних договорів.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згодом, Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення.