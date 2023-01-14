Не ППО, та не ракетна атака – з чим пов'язані ранкові звуки вибухів у Києві та області

Йдеться про загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури

Звуки вибухів, які чутно було у Києві та в області близько 6 ранку, не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.

Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Йдеться про загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури, пояснили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає", — написав Павлюк.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, йдеться про загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

"Попередньо, без постраждалих", — зазначив Кулеба.

“На даний час можемо повідомити лише те, що сьогодні з 6-ї ранку ми отримали низку повідомлень від громадян на лінію “102” про те, що вони чули вибухи на території кількох районів області. Поліцейські виїхали на місце події. Що стало причиною вибухів — зможемо повідомити пізніше”, — сказала у коментарі Суспільному начальниця прес-служби поліції Київщини Ірина Прянішнікова.