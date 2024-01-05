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Непал зупинив видачу дозволів на роботу в росії на тлі загибелі солдатів в Україні

05 січня 2024, 14:14
Непал зупинив видачу дозволів на роботу в росії на тлі загибелі солдатів в Україні
Непал заявив про припинення видачі дозволів на роботу своїм громадянам в росії та Україні через 10 своїх солдатів, які були вбиті під час служби в армії рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив, що рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для росії та України спрямоване на мінімізацію людських жертв.

Наразі дати відновлення дозволів невідомі.  

Непальські трудові мігранти мають отримати від уряду дозвіл на роботу за кордоном, який дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій чи компенсацію для їхніх сімей в разі смерті.

За офіційними даними, за останні два роки понад 800 непальців отримали дозволи на невійськову роботу в росії. 

Уряд Непалу заявив, що, за оцінками, до 200 громадян Непалу служать в армії рф і порядка 100 непальців вважаються зниклими безвісти.

Влада Непалу вже звернулась до москви з проханням не вербувати своїх громадян до російської армії і відправити всіх непальських солдатів назад до країни.

Також в Непалі поліція затримала 10 осіб, які брали з безробітних молодих людей величезні суми грошей за туристичні візи і потім відправляли їх для незаконного призову в армію росії.

Про цю сехму ми писали: уряд Непалу повідомив у своїй заяві, що шістьох його громадян, які служили в російській армії, було вбито.

 

РосіявійнаНепалсолдативербують

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