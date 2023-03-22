Несподіваний візит прем’єр-міністра Японії до Києва отримав потужну підтримку всередині країни напередодні саміту G7 – ЗМІ

Кісіда сказав, що Японія також допоможе Україні оновити свою енергетичну безпеку і розширить двосторонні зв’язки до "спеціального глобального партнерства".

Візит японського прем’єра в Київ посилає важливий сигнал перед самітом G7, який наступного місяця пройде в Хіросімі.

Про це пише гонконгське видання South China Morning Post.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда несподівано приїхав в Україну цього тижня. І цей його вчинок отримав широку підтримку вдома. Оглядачі пишуть, що це був "необхідний крок" перед проведенням саміту G7 в Японії наступного місяця.

Західні лідери теж привітали переговори прем’єр-міністра Фуміо Кісіди з президнетом Володимиром Зеленським, які певною мірою відвели увагу від зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна з путіним в москві в той же час.

"Гадаю, Кісіда здійснив поїздку з двох причин. По-перше, Японія готується до головування на зустрічі G7. І Україна буде головною темою розмов. Після того, як президент США Джо Байден відвідав Київ цього року, японський лідер став єдиним лідером G7, який цього не зробив", - прокоментував професор міжнародних відносин токійського відділення Університету Тeмпл Джеймс Браун.

Видання пише, що прем’єр-міністр Японії давно хотів відвідати Київ. І певні плани були ще минулого року, однак, їх не вдалося втілити.

"З наближенням саміту це стало трішки соромно. Сама поїздка - це вже важливий індикатор японської підтримки. Але додаткова допомога, про яку оголосив Кісіда, вражає", - додав Браун.

Прем’єр-міністр Японії оголосив про виділення 5,5 мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги для Києва, а також про передачу нелетального військового обладнання на 30 мільйонів доларів включно з медичними засобами, шоломами і спецтехнікою для виявлення і нейтралізації мін. Втім, немає жодних ознак того, що Токіо збирається забезпечити Україну чимось більш потужним для протистояння вторгненню росії. Аналітики зауважують, що інші союзники знають про особливі політичні умови, які Японії потрібно врахувати. Зокрема, це стосується обмежень, які накладає пацифістська конституція країни. Тож ніхто не критикував політику Токіо щодо допомоги Києву включно з українським урядом.

Кісіда сказав, що Японія також допоможе Україні оновити свою енергетичну безпеку і розширить двосторонні зв’язки до "спеціального глобального партнерства".

"Це досить великий крок для Японії і я очікую, що в майбутньому будудуть обіцянки про ще більшу кількість нелетального обладнання. Звісно, Україні потрібні, в першу чергу, зброя і боєприпаси., Але це велика кількість додаткової допомоги, яка теж потрібна", - пояснив Браун.