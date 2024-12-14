Newsweek змоделював фронти Третьої світової війни: загроза від росії для Європи

Занепокоєні майбутніми імперськими амбіціями путіна за межами України і країни на східному фланзі НАТО, зауважує видання.

Європейські лідери та військові керівники неодноразово попереджали про можливість нападу росії на країни Європи.

Видання Newsweek змоделювало карти з імовірними лініями фронту Третьої світової війни в європейських країнах.

Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив в інтерв'ю у червні 2024 року, що путін "може навіть напасти на країну НАТО" та заявляв Бундестагу, що "ми повинні бути готові до війни до 2029 року". Крім того, у листопаді голова Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль повторив думку про те, що москва «готується до війни із Заходом».

"Немає жодних сумнівів, що путін продовжуватиме агресивно переслідувати свої інтереси в Європі, і зокрема у Східній Європі", — сказав Newsweek Вільям Мак, професор політології Північного центрального коледжу. Він додав, що путін "намагатиметься використовувати будь-яку тріщину для просування російського впливу в регіоні".

Занепокоєні майбутніми імперськими амбіціями путіна за межами України і країни на східному фланзі НАТО, зауважує видання.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що "війна може прийти до Швеції" і в той самий день головнокомандувач країни Мікаель Біден попередив, що шведи мають «психічно підготуватися» до конфлікту, сказано у статті.

Згідно з однією з карт Newsweek, можливим фронтом може бути північно-східний фланг НАТО, який включає кордон із сусідньою Фінляндією протяжністю 830 миль (близько 1336 км). Видання нагадує, що Фінлянція приєдналася до Альянсу в 2023 році і наразі звинуватила Москву в розпалюванні міграційної кризи на своєму кордоні.

Колишній керівник Багатонаціонального корпусу НАТО на Північному Сході генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт раніше говорив виданню, що у москви є "кілька варіантів" перевірити згуртованість альянсу, включаючи «обмежене захоплення землі», зазначається у статті.

"Коли ми думаємо про потенційні майбутні спалахи, країни Балтії виступають як важливий тестовий приклад сили стримування НАТО. В Естонії, Латвії та Литві проживає велика кількість росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для інтервенціонізму путіна", — пояснив Newsweek Вільям Мак.

Видання нагадує, що у лютому Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що НАТО "може зіткнутися з масовою армією радянського типу в наступне десятиліття", якщо москва реформує свою армію, а в сусідній Литві встановили протитанкові бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".

Їх розташування поруч з російським ексклавом Калінінградом є стратегічно важливим як потенційна лінія фронту в будь-якому конфлікті між москвою та Альянсом, зазначає Newsweek.

На карті видання відображається, що Сувалкський коридор, також відомий як Сувалкська щілина, може стати першою точкою контакту для будь-яких кроків Москви щодо НАТО, оскільки він відділяє російський ексклав Калінінград на Балтійському морі від Білорусі. У ньому перебувають тисячі російських військових, сучасні винищувачі та ядерна зброя, і це єдине автомобільне чи залізничне сполучення між Польщею та Центральною Європою і країнами Балтії.

Чутливі до цієї загрози Естонія та Латвія, які мають спільний кордон з росією, у січні підписали угоду з Литвою про посилення сухопутних кордонів з росією та білоруссю в рамках Балтійської лінії оборони, нагадує Neewsweek.

У статті згадується, що минулого місяця в німецькому портовому місті Росток був урочисто відкритий Балтійський центр Командувача оперативної групи для посилення нагляду НАТО за Балтійським морем.

Крім того, Newsweek зауважує, що, незважаючи на занепокоєння країн, що межують з росією, імовірно, що путіна стримуватиме НАТО і він "зосередить свій військовий авантюризм на державах, що не входять до НАТО з великим російським населенням".

Видання нагадує, що президентка Молдови Майя Санду звинуватила москву у втручанні росії у вибори та висловила занепокоєння щодо впливу москви на колишню радянську республіку, частиною якої є сепаратистське Придністров'я, де присутні російські війська.

Також у статті зазначається, що російський командувач Рустам Міннекаєв у квітні 2022 року заявив, що москва хоче встановити коридор через південь України до Придністров'я, що підняло питання про роль цього регіону у планах путіна.

Карта Newsweek також показує можливе ускладнення для країни-члена НАТО Туреччини, яка межує з Південним Кавказом у Грузії, де після короткої війни з росією у 2008 році було проголошено незалежність сепаратистським регіоном Абхазія.