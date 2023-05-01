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ПОЛІТИКА

Незвично вологий ґрунт – одна з перешкод, яку українським військовим важко подолати, готуючись до контрнаступу – WP

01 травня 2023, 19:57
Незвично вологий ґрунт – одна з перешкод, яку українським військовим важко подолати, готуючись до контрнаступу – WP
John Moore, BBC
Навіть найкращі екземпляри гусеничної техніки не можуть із нею впоратися.

До покращення погодних умов українського контрнаступу не буде.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Зокрема 43-тя окрема артилерійська бригада готова до контрнаступу. У них був відпочинок, їм надали належну зброю та боєприпаси. У тому числі замінили старті радянські артилерійські установки на кілька нових німецьких гаубиць. Однак вони не просуваються вперед через болото.

"Поки погода не покращиться, контрнаступу не буде. Автомобілі застрягнуть, і що ми будемо робити, якщо почнеться стрілянина?" – заявив лейтенант бригади на ім’я Сергій.

Лейтенант ухвалив рішення вивести з поля бою усі нові Panzerhaubitze 2000. Причиною цьому є страх того, що під час обстрілу вони не зможуть втекти від нього. Минулого тижня одна із таких САУ застрягла у багнюці, тож її довелося буксирувати.

"Глибока й чорна, за консистенцією схожа на суміш тіста для печива та мокрого цементу, джерельна грязюка є однією з перешкод, яку українським військовим, незважаючи на всю їхню винахідливість, важко подолати. Вона заклинює зброю і краде черевики з ніг солдатів. Колеса й протектори крутяться й крутяться, лише глибше зариваючи військову техніку в багно", – так описує грязюку NYT.

Нагадаємо, У CNN заявили, що росія не готова до контрнаступу України. Контрнаступ здається неминучим, і дві сторони ведуть посилену підготовку, однак саме рф не є в оптимальних кондиціях.

війнаконтрнаступ

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