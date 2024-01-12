Ні Україна, ні росія не можуть вести наступальних операцій через щільні мінні поля і дрони – Буданов для Le Monde

Голова української військової розвідки Кирило Буданов розказав, що російські полонені кажуть, що їдуть воювати проти НАТО.

Про це Буданов розказав в інтерв’ю французькій газеті Le Monde

Генерал запевняє, що українські вторгнення в Крим – це лише "початок".

Він також визнає певну втому населення від війни і вважає дефіцит солдатів "значним, але не тривожним".

38-річний голова Служби української військової розвідки Кирило Буданов став головною фігурою конфлікту. Він один із небагатьох чиновників у країні, хто передбачив російське вторгнення 24 лютого 2022 року, уточнивши, що воно відбудеться "о 5 ранку".

Перебуваючи разом із дружиною на захищеній базі, він пам’ятає, як спостерігав за стрілками годинника тієї ночі.

"Я не хотів цієї війни, але я відповідальний за таку інформацію. Така помилка була б неприйнятною", — сказав він.

З тих пір жива жаба складає йому компанію в його офісі, на базі, де він живе досі.

Шлях Кирила Буданова говорить сам за себе: ціле життя перетворилося на спецоперацію. Після закінчення Одеської військової академії у 2007 році одразу потрапив до елітних військ ГУР. Неодноразово поранений під час секретних операцій з початку російсько-української війни у ​​2014 році, об’єкт численних замахів, молодий генерал-майор був призначений головою ГУР президентом Володимиром Зеленським у 2020 році.

Його західні колеги іноді порівнюють ГУР Кирила Буданова з Моссадом 1970-х років, ізраїльською зовнішньою розвідкою, і він не відкидає цієї паралелі.

"Часи інші, але ми готові до рішучих дій", - зізнається він.

На нинішньому етапі війни зухвалість її таємних операцій, що розгортаються все глибше за межами України, часом ставить на вістрі нерви її іноземних партнерів. Так, 28 листопада 2023 року дружина Кирила Буданова Маріанна стала жертвою спроби отруєння важким металом.

Востаннє росія масово атакувала Україну 29 грудня 2023 року і 2 січня цього року.

В Міноборони рф навіть підвели підсумки 2023 року: хотіли швидко щось показати, щоб проголосити рік переможним і перейти до наступного.

Проте реальних військових успіхів армія росії не мала.

"Враховуючи величезні запаси ракет, накопичені на їхньому боці, варіант був очевидним. Ціллю була наша військова інфраструктура, високоточні ракети, але вони мають численні дефекти. Часто вони не встигають. Ми негайно надіслали їм свою відповідь", - говорить Буданов.

Голова ГУР також зазначає, що Україні потрібні снаряди і в великих вількостях.

За його словами, всі помилились, думаючи, що армія російської федерації сильна, а економіка росії слабка - насправді ж все навпаки.

Щодо санкції, Буданов заявив, що вони працюють, але їх все ще не достатньо, на нинішніх заборонах росія може протриматися ще довго.