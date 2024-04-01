Керівник Reinmetall закликає Європу створювати власні оборонні технології – Financial Times

Директор найбільшого німецького військового підрядника Rheinmetall закликав європейські країни відмовитися від переваги національних чемпіонів і створити більші спеціалізовані оборонні групи, щоб конкурувати з американськими суперниками.

Керівник концерну Rheinmetall Армін Паппергер сказав це в інтерв'ю для Financial Times.

Якщо Європа хоче тіснішої оборонної співпраці, то країнам необхідно спеціалізуватися на різних типах військових технологій.

"Це не має сенсу, якщо ми, скажімо, виберемо другу або третю найкращу технологію, тому що одна країна хоче цього з націоналістичних міркувань. Це найскладніша дискусія, яку вони ведуть на урядовому рівні. Нам потрібні великі компанії в Європі", - сказав Паппергер.

Зусилля лідерів ЄС, спрямовані на посилення оборонної співпраці, гальмуються фрагментацією галузі. Європейські збройові компанії конкурують між собою, військові бюджети контролюються на національному рівні, а окремі країни прагнуть зберегти контроль над стратегічними ланцюгами постачання, заводами, робочими місцями і технологічними перевагами.

Одним з прикладів успішної транскордонної співпраці є найбільший в Європі виробник ракет MBDA, який належить британській компанії BAE Systems і європейській авіабудівній групі Airbus, кожна з яких володіє 37,5% акцій, а решта належить італійській компанії Leonardo.

Поспішна мобілізація європейських армій стала благом для таких компаній, як Rheinmetall, яка також виробляє бойові машини піхоти, бойові безпілотники і гладкоствольну гармату, що встановлюється на танку Leopard 2.

Компанія була заснована в Дюссельдорфі в 1889 році, вела бізнес з росією, поки німецький уряд не відкликав свою експортну ліцензію в 2014 році після анексії кремлем Криму. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році ціна акцій Rheinmetall зросла більш ніж у п'ять разів, і компанія очікує, що до кінця 2024 року матиме портфель замовлень від членів НАТО та їхніх союзників на суму 60 мільярдів євро. Минулого місяця Паппергер продав акції на суму майже 5 млн євро - трохи більше 6 відсотків від загального обсягу його пакету акцій компанії.

Компанія Rheinmetall відродила свої амбіції щодо подальшої консолідації розгалуженої оборонної промисловості регіону. Минулого року компанія завершила операцію з поглинання свого іспанського конкурента Expal вартістю 1,2 млрд. євро, що закріпило її лідируючі позиції в ланцюжку постачання боєприпасів.

В березні Rheinmetall погодилася купити Reeq, голландського виробника безпілотних наземних транспортних засобів, які використовуються для ведення бойових дій, за нерозголошену суму.

Гучна і схильна до суперечок фігура в галузі, яка зазвичай працює "під радаром", Паппергер, який також закликав ЄС розглянути можливість створення еквівалента ізраїльської оборонної системи "Залізний купол", налаштований оптимістично щодо військового відродження Німеччини, або "Zeitenwende", як назвав канцлер Олаф Шольц епохальну зміну в країні з моменту початку повномасштабної війни росії проти України.

Текстового повідомлення від міністра оборони Бориса Пісторіуса тепер достатньо, щоб Rheinmetall вирішив наростити виробництво, заявив Паппергер в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel на початку цього року.

В той час як інші німецькі оборонні підрядники скаржилися на відсутність конкретних замовлень з Берліна, Паппергер сказав, що Rheinmetall змогла швидко наростити потужності - наступного року компанія виготовить 700 000 артилерійських снарядів порівняно з 70 000 за рік до 2022 року - завдяки інвестиціям у нові виробничі лінії до того, як війна повернулася в Європу.

"Я завжди вважав, що життя небезпечне і що світ небезпечний", - сказав Паппергер, який працює в Rheinmetall з 1990 року. "Саме тому ми інвестували на ранній стадії", - додав він, вказуючи на інвестиції в Угорщину, Австралію та Великобританію.

Локалізація та нарощування виробничих потужностей у багатьох країнах була важливою для майбутніх замовлень, додав він.

"Ви повинні щось віддавати країнам ... це те, що я обговорюю зараз з прем'єр-міністрами", - додав директор концерну.

Якщо президентом США стане Дональд Трамп, "тиск на Німеччину буде вищим", сказав Паппергер, але перегони за відновлення військової могутності країни триватимуть незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

"США більше зосереджені на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ніж на Європі", - сказав він.

Якщо дуже ризикована ситуація в регіоні призведе до повномасштабного збройного конфлікту, США зосередяться на Азії, і тоді Європа залишиться зовсім одна. Протягом останніх десятиліть європейські лідери вважали само собою зрозумілим, що США прийдуть на допомогу континенту в разі військової загрози, але цього більше не станеться.

США, де законодавці-республіканці заблокували військову допомогу Україні, надіслали "дуже чіткий сигнал": "Ми більше не платимо за вас". Але оборонний потенціал США зіткнувся з власними проблемами, серед яких Паппергер виділив зростаючу політичну поляризацію.

"Великим завданням для наступного президента США буде зближення двох партій.Погано, коли найбільша економіка світу - і найбільша оборонна потуга - є розколотою нацією", - сказав він.