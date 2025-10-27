Німеччина планує витратити €377 млрд на оборонні закупівлі

Серед ключових закупівель — 687 бойових машин Puma (662 у бойовій версії та 25 навчальних) до 2035 року та 561 система ППО Skyranger 30.

Німецький уряд готує масштабну програму оборонних закупівель на 377 мільярдів євро, що охоплює наземні, повітряні, морські, космічні та кіберзасоби.

Про це свідчать внутрішні матеріали федерального уряду, з якими ознайомилося видання Politico.

39‑сторінковий документ виступає оглядом майбутніх придбань, які будуть деталізовані в оборонному бюджеті на 2026 рік, — водночас він містить і довгострокові плани без жорстких часових рамок. Документ названо всеосяжною "дорожньою картою" реформи оборонного сектору, орієнтованою на підтримку національної промисловості.

Загалом близько 160 проєктів на суму 182 млрд євро передбачено для внутрішніх підрядників. Лідером у переліку є концерн Rheinmetall: його підрозділи фігурують у 53 позиціях плану на загальну суму понад €88 млрд (приблизно €32 млрд — безпосередньо Rheinmetall і ще €56 млрд — дочірнім компаніям та СП).

Серед ключових закупівель — 687 бойових машин Puma (662 у бойовій версії та 25 навчальних) до 2035 року та 561 система ППО Skyranger 30. Другим важливим партнером названо Diehl Defence, а ракета IRIS‑T визначена як центральний елемент модернізованої протиповітряної оборони.

У документі також робиться ставка на безпілотні системи. Серед політично чутливих пунктів — можливе придбання 15 винищувачів F‑35 від Lockheed Martin орієнтовною вартістю €2,5 млрд. Окрім того, Бундесвер планує закупити 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb приблизно за €1,15 млрд та три пускові установки Lockheed Martin Typhon вартістю близько €220 млн, що забезпечить Німеччині досяжність ударів до 2000 км.

Документ підкреслює прагнення ФРН не лише зміцнити обороноздатність, а й створити стабільне замовлення для національної військово‑промислової бази у період посиленої безпекової конкуренції в Європі.