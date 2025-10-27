Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина планує витратити €377 млрд на оборонні закупівлі

27 жовтня 2025, 18:08
Німеччина планує витратити €377 млрд на оборонні закупівлі
Фото: з вільного доступу
Серед ключових закупівель — 687 бойових машин Puma (662 у бойовій версії та 25 навчальних) до 2035 року та 561 система ППО Skyranger 30.

Німецький уряд готує масштабну програму оборонних закупівель на 377 мільярдів євро, що охоплює наземні, повітряні, морські, космічні та кіберзасоби.

Про це свідчать внутрішні матеріали федерального уряду, з якими ознайомилося видання Politico.

39‑сторінковий документ виступає оглядом майбутніх придбань, які будуть деталізовані в оборонному бюджеті на 2026 рік, — водночас він містить і довгострокові плани без жорстких часових рамок. Документ названо всеосяжною "дорожньою картою" реформи оборонного сектору, орієнтованою на підтримку національної промисловості.

Загалом близько 160 проєктів на суму 182 млрд євро передбачено для внутрішніх підрядників. Лідером у переліку є концерн Rheinmetall: його підрозділи фігурують у 53 позиціях плану на загальну суму понад €88 млрд (приблизно €32 млрд — безпосередньо Rheinmetall і ще €56 млрд — дочірнім компаніям та СП).

Серед ключових закупівель — 687 бойових машин Puma (662 у бойовій версії та 25 навчальних) до 2035 року та 561 система ППО Skyranger 30. Другим важливим партнером названо Diehl Defence, а ракета IRIS‑T визначена як центральний елемент модернізованої протиповітряної оборони.

У документі також робиться ставка на безпілотні системи. Серед політично чутливих пунктів — можливе придбання 15 винищувачів F‑35 від Lockheed Martin орієнтовною вартістю €2,5 млрд. Окрім того, Бундесвер планує закупити 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb приблизно за €1,15 млрд та три пускові установки Lockheed Martin Typhon вартістю близько €220 млн, що забезпечить Німеччині досяжність ударів до 2000 км.

Документ підкреслює прагнення ФРН не лише зміцнити обороноздатність, а й створити стабільне замовлення для національної військово‑промислової бази у період посиленої безпекової конкуренції в Європі.

Німеччиназброяоборонавійна в УкраїніRheinmetall

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється