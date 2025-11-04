Європа нарощує оборонне виробництво: Rheinmetall будує завод у Литві

Проєкт на 300 млн євро має запустити виробництво 155-мм боєприпасів уже в 2027 році.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у вівторок разом із литовськими партнерами заклав фундамент нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів неподалік міста Байсогала.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За планом, об’єкт зведуть на ділянці площею 340 гектарів у селі Кемерай. На заводі передбачено щорічне виробництво десятків тисяч 155-мм снарядів, які поповнять європейські та альянсові запаси.

Вартість проєкту оцінюють у 260–300 млн євро. Інвестиція реалізується у форматі спільного підприємства Rheinmetall із двома литовськими державними компаніями — Epso-G Invest та Giraitės Ginkluotės Gamykla (GGG). Контракт на будівництво отримала литовська компанія PST Group, а його сума становить 141 млн євро.

Будівельні роботи, за повідомленнями, мають бути завершені до кінця 2026 року; початок серійного виробництва очікується на початку 2027-го, як раніше цього року заявляв генеральний директор Rheinmetall Expal Munitions Хосе Мануель Фернандес Бош.

Завод у Кемераї посилить оборонно-промисловий потенціал Литви та регіональну логістику постачань боєприпасів для країн-партнерів, зазначають у компаніях-учасниках проєкту.

Фактично місяць тому у Литві завершили проєкт заводу Rheinmetall: старт будівництва вже близько.

А влітку ми писали, що Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України.