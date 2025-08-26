Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України

26 серпня 2025, 10:57
Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України
Новий завод випускатиме 155-міліметрові артилерійські снаряди
Німецький концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.
 
Про це повідомляє у Facebook лідер партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойко Борисов.
 
Новий завод випускатиме 155-міліметрові артилерійські снаряди. За перший рік новостворене підприємство повинно випустити близько 100 тисяч таких снарядів, також обговорюється будівництво підприємства з виробництва дронів.
 
Зазначається, що переговори уряду Болгарії з Rheinmetall почалися в березні. Тоді було оголошено, що найближчими тижнями угоди про будівництво заводів будуть подані на ратифікацію до болгарського парламенту. Обсяг інвестицій становитиме близько 1 млрд євро.
війна в Україні Rheinmetall росія окупанти

