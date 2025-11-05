Нідерланди можуть почати виробництво американських ракет AMRAAM для ППО

Проєкт спрямований на поглиблення співпраці з США та НАТО, подолання дефіциту виробничих потужностей і підтримку обороноздатності союзників, включно з Україною.

Нідерланди вивчають можливість виробництва американських ракет AIM-120 AMRAAM для систем протиповітряної оборони.

Про це заявили у Міноборони Нідерландів.

За словами відомства, уряд США схвалив техніко-економічне обґрунтування проєкту наприкінці минулого тижня, і наступного року Нідерланди розпочнуть дослідження, як місцева промисловість може долучитися до виробництва, складання та технічного обслуговування ракет.

"Це стратегічне двостороннє партнерство стане першим кроком у спільному виробництві AMRAAM з європейським партнером НАТО. Воно поглибить інтеграцію трансатлантичної оборонної промисловості та допоможе подолати дефіцит виробництва, що критично для підтримки України та зміцнення оборони країн НАТО", - підкреслили у міністерстві.

Ракети AMRAAM є основним озброєнням для винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22, а одна з їхніх версій сумісна з системами ППО NASAMS. Розширення виробництва цих ракет має вирішальне значення для підтримки союзників та зміцнення обороноздатності НАТО.