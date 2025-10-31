Нідерланди виділили Україні пакет допомоги для посилення кіберзахисту

Гроші використають у межах "Української кіберпрограми", що діє з 2022 року.

Уряд Нідерландів виділив Україні 10 млн євро для зміцнення цифрової стійкості та кіберзахисту України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що частину коштів спрямують на розвиток кіберінфраструктури державних органів, закупівлі програмного й апаратного забезпечення для держустанов і критичної інфраструктури, а також розслідування кіберзагроз і усунення наслідків кібератак.

Окрім того, гроші планують направити на фінансування проектів у межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що допомагає Україні посилювати її кіберстійкість та цифрову безпеку.

До ініціативи вже долучилися 13 країн: Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія.