Німеччина і Польща запускають нові поїзди до Перемишля та Хелма

Це дозволить пасажирам швидше діставатися українського кордону та мати більше варіантів подорожей.

Вже з середини грудня цього року залізничне сполучення між Німеччиною та Польщею суттєво розшириться.

Завдяки новому розкладу від Deutsche Bahn і PKP Intercity, пасажири зможуть швидше й зручніше добиратися до прикордонних з Україною міст, включно з Перемишлем і Хелмом.

Про це повідомляє RAILMARKET.com.

Кількість прямих щоденних рейсів між Німеччиною та Польщею зросте з 11 до 17, що становить приріст у 54%. Новий графік відкриває більше можливостей для подорожей у прикордонні регіони та дозволяє зменшити час у дорозі.

Серед основних змін:

Потяги між Берліном і Варшавою курсуватимуть кожні дві години.

Уперше запустять прямий денний поїзд з Лейпцига до Кракова і Перемишля — важливого хабу неподалік українського кордону.

З’являться два нових нічних маршрути: Берлін — Перемишль; Берлін — Хелм.

Відомий потяг Chopin із Мюнхена отримає додаткові вагони до Кракова та Перемишля.

Крім розширення маршрутів, зміниться і тривалість поїздок. Наприклад:

маршрут Лейпциг — Вроцлав скоротиться до 3,5 години;

пасажири з Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта зможуть діставатися Вроцлава приблизно на 2 години швидше — завдяки новим зручним пересадкам у Лейпцигу;

передбачені також зупинки у Хемніці та Дрездені.

Відтепер новий графік робить поїздки до польсько-українського кордону значно доступнішими для мешканців та гостей Німеччини, особливо в умовах зростаючого попиту на трансфер до України.