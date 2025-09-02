Німеччина і Польща запускають нові поїзди до Перемишля та Хелма
Вже з середини грудня цього року залізничне сполучення між Німеччиною та Польщею суттєво розшириться.
Завдяки новому розкладу від Deutsche Bahn і PKP Intercity, пасажири зможуть швидше й зручніше добиратися до прикордонних з Україною міст, включно з Перемишлем і Хелмом.
Про це повідомляє RAILMARKET.com.
Кількість прямих щоденних рейсів між Німеччиною та Польщею зросте з 11 до 17, що становить приріст у 54%. Новий графік відкриває більше можливостей для подорожей у прикордонні регіони та дозволяє зменшити час у дорозі.
Серед основних змін:
-
Потяги між Берліном і Варшавою курсуватимуть кожні дві години.
-
Уперше запустять прямий денний поїзд з Лейпцига до Кракова і Перемишля — важливого хабу неподалік українського кордону.
-
З’являться два нових нічних маршрути:
-
Берлін — Перемишль;
-
Берлін — Хелм.
-
-
Відомий потяг Chopin із Мюнхена отримає додаткові вагони до Кракова та Перемишля.
Крім розширення маршрутів, зміниться і тривалість поїздок. Наприклад:
-
маршрут Лейпциг — Вроцлав скоротиться до 3,5 години;
-
пасажири з Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта зможуть діставатися Вроцлава приблизно на 2 години швидше — завдяки новим зручним пересадкам у Лейпцигу;
-
передбачені також зупинки у Хемніці та Дрездені.
Відтепер новий графік робить поїздки до польсько-українського кордону значно доступнішими для мешканців та гостей Німеччини, особливо в умовах зростаючого попиту на трансфер до України.