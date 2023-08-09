Німеччина пропонує Польщі залишити на її території 3 системи ЗРК Patriot до кінця року – Reuters

Після завершення цього терміну Patriot повернуться до Німеччини.

Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Patriot, які були розгорнуті біля кордону з Україною у Польщі, до кінця року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міноборони Німеччини повідомило, що запропонувало Варшаві продовжити до кінця року перебування трьох своїх комплексів Patriot до кінця 2023 року. Також у заяві передбачається, що після завершення цього терміну комплекси повернуться до Німеччини.

Берлін направив три свої зенітно-ракетні комплекси Patriot до Польщі у січні поточного року. Це було зроблено після того, як у польському селі зенітна ракета вбила двох людей під час масованого ракетного по Україні російськими загарбниками.

ЗРК Patriot були розгорнуті в районі міста Замосць за 50 км від українського кордону та приблизно за 90 км від стику кордонів Польщі, України та білорусі, звідки росіяни теж запускали ракети по Україні.