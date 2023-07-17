Німеччина в 2025 році розгорне найкраще оснащену дивізію серед країн НАТО в Європі – Reuters

Країни Європи намагаються посилити свої війська у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії до України.

Німеччина збирається розгорнути найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО до 2025 року.

Про це заявив начальник сухопутних військ Німеччини Альфонс Майс, повідомляє Reuters.

Наразі Берлін не має жодної боєздатної дивізії — військової частини, що налічує понад 20 000 військовослужбовців. Однак у Німеччині мають намір ввести в дію першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу - у 2027 році.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо (дивізію до 2025 року)", - сказав Майс.

За його словами, дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% необхідного особового складу, і ці плани узгодять з НАТО. Спочатку Німеччина надасть дві механізовані бригади, пізніше - легше озброєну середню бригаду, яка буде посилена голландською бригадою. Слід зазначити, що бригада налічує близько 5000 військовослужбовців.

"У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб 2025 року мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", - сказав командувач сухопутних військ Німеччини.

Майс визнав, що буде амбітним завданням забезпечити дивізію достатньою кількістю боєприпасів до 2025 року в той час, коли західні країни постачають Києву величезну кількість снарядів, ще більше виснажуючи запаси, які сильно скоротилися після закінчення холодної війни.

"Якщо ми поспішатимемо з боєприпасами для України, ми самі не зможемо їх отримати, доки не надійдуть нові замовлення. Ви не можете купити боєприпаси в магазині "Зроби сам", а виробничі можливості скоротилися за останні 30 років", - пояснив він.

За словами командувача сухопутних військ Німеччини, з цією проблемою стикаються усі партнери НАТО., "але підтримка України зараз важливіша, ніж створення дивізії, як підкреслив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг".

Щодо другої німецької дивізії, яка має бути боєздатною у 2027 році, Майс сказав, що її повне оснащення значною мірою залежить від надходження закупівель зі спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, які матеріалізуються на рівні війська.

Дивізії є основними організаційними структурними елементами сухопутних військ, необхідними для розв'язання конфлікту з рівним за силою супротивником. Сьогодні західні країни намагаються відновити і переозброїти свої занедбані, розібрані і позбавлені зброї і боєприпасів дивізії після десятиліть, витрачених на ведення менших війн в Іраку і Афганістані.