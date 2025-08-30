Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина відмовилася підтримати санкції ЄС проти Ізраїлю

30 серпня 2025, 18:51
Німеччина відмовилася підтримати санкції ЄС проти Ізраїлю
Фото: з вільного доступу
Там вважають, що оголошені Єврокомісією заплановані заходи навряд чи вплинуть на політичні рішення та військові дії Ізраїлю
Німеччина наразі не підтримає санкції Європейського Союзу проти Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Смузі Гази.
 
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.
 
Як пояснив Вадефуль, оголошені Єврокомісією заплановані заходи навряд чи вплинуть на політичні рішення та військові дії Ізраїлю в Смузі Гази, і саме тому Німеччина "не переконана у правильності цієї ініціативи".
 
Ідеться про пропозицію Єврокомісії призупинити фінансування наукових досліджень ізраїльських компаній, посилаючись на висновок експертів ЄС, згідно з яким дії Ізраїлю в регіоні порушують угоду щодо дотримання прав людини. 
 
Зокрема, може бути призупинена співпраця у проєктах у сфері кібербезпеки, дронів та штучного інтелекту, фінансованих Європейською радою з інновацій (EIC).Водночас на участь ізраїльських університетів та дослідників у спільних проєктах та дослідницькій діяльності в рамках програми ЄС Horizon поширювати санкції наразі не пропонують.
 
Водночас глава МЗС ФРН наголосив, що Берлін натомість обмежує постачання озброєнь Ізраїлю. 
 
На його думку, це "прицільний, важливий і необхідний захід. Про обмеження експорту зброї Ізраїлю канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив на початку серпня.
 
Країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як реагувати на війну в Смузі Гази і гуманітарну кризу, що посилюється в цьому регіоні. 
