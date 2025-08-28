Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина задоволена співпрацею з Україною у виробництві зброї – Пісторіус

28 серпня 2025, 19:21
Німеччина задоволена співпрацею з Україною у виробництві зброї – Пісторіус
Фото: з вільного доступу
Влада ФРН відзначає надзвичайну швидкість запуску українських оборонних проєктів.

Про це він сказав в інтерв'ю DW і назвав досягнення за три місяці "видатними".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус позитивно оцінив перші результати угоди про спільне з Україною виробництво далекобійної зброї, підписаної у травні цього року. 

"Це стало можливим завдяки швидкому зближенню між сторонами та вражаючій здатності України оперативно запускати нові виробничі потужності: від проєктування до виготовлення, постачання та використання озброєння", – наголосив Пісторіус під час відкриття нової фабрики боєприпасів Rheinmetall у Нижній Саксонії.

За словами міністра, він "дуже задоволений" першими результатами, але зазначив, що попереду ще багато роботи.

Нагадаємо, 28 травня Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері. Вона передбачає фінансування німецькою стороною виробництва далекобійного озброєння українського виробництва. 

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц тоді назвав цю ініціативу новою формою військово-промислового партнерства й наголосив, що жодних обмежень на дальність застосування цієї зброї не буде.

Водночас Пісторіус не зміг уточнити, чи вже використовується зброя, виготовлена в межах нової угоди, пославшись на брак конкретної інформації.

"Це важливо не лише для України. Ми запускаємо промислове виробництво рекордними темпами – після десятиліть занепаду. Це дозволить нам і підтримувати Україну, і відновлювати запаси партнерів по НАТО", – підкреслив очільник оборонного відомства ФРН.

Крім цього, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль жорстко відреагував на масований обстріл Києва 28 серпня.

"Минулої ночі ми стали свідками чергової жахливої атаки: загинули мирні мешканці, діти, а також було вражено делегацію ЄС. Це не повинно залишитися без наслідків", – заявив він.

