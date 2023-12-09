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Німеччина закликала ретельно перевіряти російських і білоруських спортсменів через допуск до Олімпіади

09 грудня 2023, 17:39
Німеччина закликала ретельно перевіряти російських і білоруських спортсменів через допуск до Олімпіади
Фото: apnews.com
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з росії і білорусі перед наданням допуску на Паризьку літню Олімпіаду 2024 року під нейтральним прапором.

Про це пише DW.

"МОК і міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного відсторонення тих російських і білоруських атлетів, які будь-яким чином підтримують російську загарбницьку війну проти України або якось пов'язані з російським урядом і російськими військовими", - заявила глава МВС Німеччини. 

Фезер додала, що абсолютно неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують загарбницьку війну росії проти їхньої країни.

"Україна та український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку і солідарність від світового спорту", - сказала Фезер.

Нагадаємо, що вчора Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

 

РосіяНімеччинаБілорусьолімпіада

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