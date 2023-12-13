Німеччина звинуватила 27 осіб у підготовці збройного перевороту, пов'язаного з росією – FT

Серед змовників також військові та представники партії "Альтернатива для Німеччини".

Влада Німеччини висунула 27 особам звинувачення у злочинах, які включають тероризм, державну зраду та замах на вбивство, за їх причетність до торішньої змови з метою повалення уряду, та розкрила нові подробиці їхніх зв’язків із росією.

Про це пише Financial Times.

У звинувачені йдеться про низку зустрічей змовників із російськими урядовцями у 2022 році та їхній намір залучити москву до встановлення нового правління Німеччини.

"Обвинувачений належав до терористичної організації, заснованої наприкінці липня 2021 року, метою якої було насильницьке знищення існуючого державного порядку в Німеччині та заміна його власною формою правління", — йдеться у заяві прокурора у вівторок.

Усі обвинувачені належали до екстремістського руху Reichsbürger — угруповання прихильників змови, расових ідеологів і фантазерів, які відкидають легітимність сучасної демократичної держави та сповідують такі ідеї, як монархія та паннімецький націоналізм. Очолює рух принц Генріх XIII Ройсс, нащадок аристократичної династії, яка правила східнонімецькою провінцією Тюрінгія протягом 800 років.

27 осіб звинувачують у накопиченні значних фінансових ресурсів і запасів зброї для здійснення державного перевороту проти демократично обраного уряду в Берліні. Згідно з даними федерального прокурора, путч був зосереджений на операції зі штурму будівлі парламенту в Берліні, Рейхстагу, з метою арешту парламентарів, захоплення контролю над військовим радіо та виклику загального повстання по всій Німеччині. Після усунення федерального уряду змовники мали намір зв’язатися з російським урядом, щоб обговорити новий порядок для Німеччини. Між членами групи та російськими офіційними особами в консульствах у Лейпцигу та Франкфурті було проведено дві зустрічі, ще дві були заплановані.

На грудень була запланована зустріч із російським консулом у Лейпцигу та двома змовниками групи, яка відповідала за закупівлю зброї. Однак ця зустріч так і не відбулася, оскільки змову було розкрито.

Серед обвинувачених – росіянка, яка сприяла зустрічам з російськими урядовцями. російський уряд заперечує будь-яку причетність до угруповання.

Конкретні приготування рейхсбюргерського руху включали навчання поводження зі зброєю та вербування бійців-симпатиків по всій країні, згрупованих у тісно організовані регіональні осередки. Організація навіть отримала доступ до будівлі Рейхстагу.

Однією з обвинувачених є Біргіт Малсак-Вінкманн, колишня депутатка від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Вона переправила інших змовників у безпечні райони Рейхстагу, щоб вони могли оглянути будівлю та скласти план нападу.

Понад 3000 офіцерів провели рейд у 150 приміщеннях по всій Німеччині, виявивши схованки з 380 одиниць вогнепальної зброї, 350 одиниць холодної зброї та 500 одиниць інших видів зброї, а також 148 тисячами патронів.

Один з обвинувачених є стрільцем із дозволами на зброю та вибухівку. Під час затримання він стріляв у двох поліцейських з автомата, вбивши одного з них. Серед інших – член командування німецьких військових сил спеціального призначення, який надавав змовникам доступ до військових об’єктів, і підполковник, колишній командир парашутно-десантного батальйону. Особливе занепокоєння слідчих викликало те, наскільки змовникам вдалося успішно завербувати діючих і колишніх військових офіцерів і отримати доступ до важливих військових об'єктів.

За оцінками німецьких антитерористичних органів, у Німеччині налічується приблизно 25 тисяч людей, які симпатизують ідеям Reichsbürger.