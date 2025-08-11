Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецький концерн Rheinmetall збільшує виробництво 155-мм снарядів в Україні

11 серпня 2025, 16:49
Німецький концерн Rheinmetall збільшує виробництво 155-мм снарядів в Україні
Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів. Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергеа, повідомляє German Aid to Ukraine.

За його словами, українська сторона прагне ще більше скоротити залежність від постачання боєприпасів із боку західних партнерів та наростити власне виробництво.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік, проте на прохання української влади вирішили подвоїти потужність. Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.

Завод Rheinmetall в Україні планують запустити наступного року.

Водночас гендиректор висловив невдоволення повільним просуванням проєкту, поклавши відповідальність на українську бюрократію. Він навів приклад заводу в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало одночасно з українським, але вже завершено.

НімеччинавійнабоєприпасиRheinmetallАрмін Паппергер

Останні матеріали

Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється